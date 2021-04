Marina Liberato, filha de Gugu Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 17:50

Quem tem joga! Marina Liberato, de 17 anos, filha do apresentador Gugu Liberato, surpreendeu seus seguidores com uma postagem nas redes sociais nesta sexta-feira. A jovem resolveu mostrar o look do seu dia, mas foi o tamanho da banheira luxuosa da mansão onde vive, na Florida, nos EUA, que roubou a cena.



"Queria só mostrar o meu lookzinho que eu coloquei uma saia preta e uma blusinha", disse enquanto se gravava no banheiro. "Estou muito animada. Vou almoçar fora", escreveu a jovem, que é irmã de Sofia e João, que também moram fora do Brasil. A foto no espelho, no entanto, entregou a banheira que conta até com pilastras. Chique, né?