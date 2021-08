Duda Reis - Divulgação

Publicado 22/08/2021 18:40 | Atualizado 22/08/2021 18:42

Duda Reis usou as redes sociais para desabafar sobre crise de ansiedade. A atriz compartilhou com os seguidores no Instagram que, nos últimos tempos, o problema se agravou e que está procurando ajuda, como sessões de terapia.



"Minha ansiedade é bem forte e se potencializou bastante nos últimos tempos. Saúde mental não é brincadeira, e precisamos dar a devida importância para esse assunto que sempre é tratado como tabu”.



Duda conta que o primeiro passo para a recuperar a saúde mental é aceitar que precisa de ajuda. Ela diz que segue indicações de profissionais da área: "Ao mesmo tempo, busco fazer coisas que amenizem isso: me dou meu tempo quando necessário, trabalho minha respiração, voltei para o ioga, faço atividades físicas (a endorfina me ajuda muito) e busco ficar perto de pessoas que não minimizem o que o outro sente”, disse.



Duda terminou recentemente o noivado com nego do Borel e acusou o cantor de crimes de violência doméstica, e lembrou sobre diversas situações pelas quais passou e que, para ela, se intensificaram ainda mais graças a internet.



"Muitas coisas aconteceram muito rápido na minha vida, e acho que a internet maximiza muito essa sensação em todos os que usufruem da mesma. Muita informação, muita coisa ao mesmo tempo... já tive muitas crises de pânico por isso também, mas hoje me sinto melhor e bem mais estável. Terapia é vida e, como eu disse, tenho muitas válvulas de escape", completou.