Publicado 22/08/2021 12:41

Rio - Após sofrer um acidente e levar pontos na cabeça , Henrique Fogaça, de 47 anos, chamou atenção de seus seguidores na tarde de sábado (21) ao compartilhar uma foto em que aparece usando um kilt, uma saia na altura do joelho, tradicionalmente usada por homens escoceses.

O chef de cozinha usou a peça de vestuário para gravar mais um episódio da franquia "MasterChef", na qual é jurado fixo ao lado de Erick Jacquin e Helena Rizzo, substituta de Paola Carosella . Na legenda, Fogaça provocou. "Algum problema?", questionou ele, querendo saber se alguém vê problema em homens usarem "saia". Nos comentários, anônimos e famosos elogiaram o profissional pelo styling. "Mesmo de saia continua macho, quer dizer kilt", opinou outra fã. "Os escoceses eram dos povos mais guerreiros da época deles, quem zoa falando de saia nem sabe do kilt como veste de guerra", descreveu outro internauta, referindo-se à ancestralidade da peça de roupa.

Recentemente Fogaça também chamou atenção dos seus seguidores ao posar com Pabllo Vittar , drag queen e cantora. O encontro entre as personalidades distintas aconteceu graças ao "MasterChef", que teve Pabllo como convidada especial em um dos episódios. No Instagram, o chef postou algumas fotos com Vittar e legendou. "1-Com risadinha…2-Com linguinha, 3-Sem risadinha…4-Sem linguinha. Dia especial e intenso de muito trabalho com minha parceira maravilhosa. Que venham mais dias assim", escreveu ele, finalizando com a hashtag LGBT.

