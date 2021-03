Dani Calabresa Reprodução

Rio - Dani Calabresa participou do programa "Saia Justa", do GNT, e falou pela primeira vez sobre o caso de assédio que sofreu do então diretor do departamento de humor da Globo, Marcius Melhem. A humorista fez um desabafo e contou que teve que "colar os caquinhos" após o trauma.

"Eu acho que tive que colar os caquinhos nos dois momentos mais difíceis da minha vida: depois do divórcio e nesse episódio horrível de assédio. O que me ajudou a colar os pedaços foi o trabalho, o trabalho me salvou", disse Dani, que também acredita não ter reagido antes por conta de boicote no trabalho.

"Hoje, analisando, por causa do trabalho eu não reagi antes. Tinha tanto medo de sofrer algum boicote, ser prejudicada, que não reagi antes. Assédio é tão assustador que a gente tenta negar para a gente mesma. Tenta fingir que aquilo que está acontecendo é normal. Você segue do jeito que consegue, fingindo normalidade, tentando ser legal, dizendo que tá tudo bem, que não está brava", afirmou.

"Nada autoriza assédio. Nenhuma brincadeira, nenhuma mensagem autoriza assédio. 'Ah, mas naquele dia foi carinhosa, riu, bebeu', não interessa. Ninguém tem o direito de forçar o contato físico com ninguém. É preciso permissão. É muito difícil lidar com tudo isso, organizar o pensamento. Estou com meus pedaços colados, estou leve. E na terapia", disse Dani, rebatendo as acusações de Melhem, que chegou a publicar algumas trocas de mensagens entre eles para tentar justificar o assédio.

Dani Calabresa contou o motivo de ter decidido denunciar. "Chega uma hora em que começa a fazer tão mal que precisa arrebentar a tampa do caldeirão. A gente precisa se salvar".