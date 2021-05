Juliette Reprodução

16/05/2021

A equipe que cuida da carreira de Juliette dá mais uma aula de despreparo. A saia justa aconteceu durante a primeira live da campeã do BBB, transmitida na noite de sábado (15), que reunia milhares de seguidores. Juliette apareceu com um Iphone na mão. Isso foi o suficiente para que sua equipe desse um leve 'puxão de orelhas' na advogada.

"Não era bom ela aparecer com o Samsung, não?", disse uma voz feminina. Sem graça, a ex-sister respondeu: "fala mais. Tá ao vivo".

Desde que saiu da casa, Juliette tem postado no Instagram mostrando o novo Samsung - do mesmo modelo que ela ganhou na Prova do Líder que garantiu que a nordestina chegasse à final. Tem gente achando que a equipe da moça está tentando com que ela seja contratada pela marca. Talvez, se tivessem ficados quietos durante a live, não teriam chamado tanta atenção... É a velha máxima de elogiar em público e corrigir no particular. Bola fora!