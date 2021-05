Mônica Martelli participa do Saia Justa, no GNT Reprodução / Instagram

Publicado 13/05/2021 01:01

Rio – A atriz Mônica Martelli voltou a participar do programa Saia Justa, na GNT, nesta quarta-feira (12). Vestindo uma jaqueta do amigo e colega de trabalho Paulo Gustavo, Mônica teve a oportunidade de fazer um desabafo emocionante sobre o humorista com as companheiras de programa.

A apresentadora Astrid Fontenelle e as cantoras Pitty e Gaby Amarantos escutaram o relato da atriz que ficou muito emocionada ao comentar a morte de Paulo Gustavo “ele tinha muito medo de morrer, ele falava toda hora isso. Ele me ligava e falava ‘Mônica eu to sofrendo muito, isso aqui não é uma gripezinha’”.

Confira um trecho da participação de Mônica no programa da GNT: