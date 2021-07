Sérgio Mamberti - Reprodução/Instagram

Publicado 11/07/2021 09:31

Rio - Sérgo Mamberti revelou que é bissexual aos 82 anos de idade. O ator, que ficou famoso por interpretar o doutor Victor de "Castelo Rá-Tim-Bum" e recentemente esteve no ar na Globo com a reprise de "Flor do Caribe", contou sobre os dois grandes relacionamentos que teve na vida, um com uma mulher e outro com um homem.

Em entrevista ao site Notícias da TV, o artista, que acaba de lançar uma biografia, fala que se casou com sua melhor amiga, Vivian Mehr. Eles ficaram juntos por 18 anos e tiveram três filhos. Mas Vivian morreu cedo, aos 37 anos, em 1980. "Nós tínhamos uma sincronia de pensamentos e de criatividade, embora fôssemos bem diferentes. Acompanhei a Vivian até os últimos momentos dela, foi um dos momentos mais difíceis que passei na minha vida. Fiquei quase dois anos me recuperando", conta Sérgio.

O ator, que fez muito sucesso no teatro, fala que a vida dele mudou cerca de dois anos após a perda da esposa, quando estava rodando o Brasil com uma peça. Durante a viagem, Mamberti conheceu Ednaldo Torquato, que acabou se tornando parceiro dele por anos.

Sérgio diz que o relacionamento com Ednaldo não era um segredo para amigos e família e que já conversava sobre a bissexualidade com a esposa quando era viva. "Como é que eu ia esconder dos meus filhos que eu estava com um companheiro, sendo que ele morava comigo?", diz.

O relacionamento dos dois durou 37 anos. O ator fala que Ednaldo o ajudava muito em casa e também na criação dos filhos, pois ele estava sempre viajando com o teatro. Eles adotaram uma filha e ficaram juntos até 2019, quando Ed, como era conhecido, morreu aos 62 anos. "Sei que nunca vou me recuperar dessas duas perdas, mas a vida exige coragem e esperança para seguir em frente", conclui Sérgio Mamberti.