Atriz das pegadinhas de João Kléber mostra corpo escultural em ensaio na praia

Rio - Representante do Mato Grosso no concurso Bela Fit Brasil 2021, Thay Verissimo, 22 anos, quer trilhar os caminhos de Aline Riscado, sua grande inspiração. Atriz das pegadinhas da RedeTV, a loura pretende se lançar no meio fitness e ganhar a admiração de homens e mulheres que tem um estilo de vida saudável, assim como a apresentadora, que dá dicas de treinos e dietas em suas redes sociais.

“Tenho a Aline Riscado como exemplo, muito mais do que outras famosas fitness por aí. Ela é linda, tem um shape feminino, é ousada, independente e poderosa. E no início da carreira ela explorou muito a sensualidade, assim como eu”, compara. “Quero estudar e me lançar como apresentadora. Me inspiro muito nela e na trajetória que ela construiu”, confessa.

