Cuatro figuras y carrito a cinco tonos - artista Joaquim Torres García, Galeria Paulo Kuczynski - Divulgação

Publicado 05/08/2021 11:32

Os ingressos são vendidos com data e horário marcado, e não haverá bilheteria no local nos dias de evento. Na Marina da Glória, todos os protocolos de segurança indicados pelos órgãos competentes serão cumpridos.ARTRIO 2021• Data: 09 a 12 de setembro (quinta-feira a domingo)• Preview - 08 de setembro (quarta-feira)• Venda de ingressos: www.artrio.com • Ingressos: R$ 100 / R$ 50No ato da compra do ingresso, deverá ser agendada a data da visita e horário• Horário: 08 a 11 de setembro - das 13h às 21h12 de setembro - das 12h às 20H• Local: Marina da Glória - Av. Infante Dom Henrique, S/N - Glória• Estacionamento no local, sujeito a lotação• Metrô: Estação GlóriaA feira de arte já tem 58 galerias com participação confirmada.Galerias - ArtRio 2021• Almacén Thebaldi Galeria - Rio de Janeiro• Almeida & Dale Galeria de Arte - São Paulo• Anita Schwartz Galeria de Arte - Rio de Janeiro• Aura | Bailune Biancheri - São Paulo• Bianca Boeckel - São Paulo• Bordallo - Portugal• C. Galeria - Rio de Janeiro• Carbono Galeria - São Paulo• Carcará - São Paulo• Casa Triângulo - São Paulo• Cassia Bomeny Galeria - Rio de Janeiro• Central Galeria - São Paulo• Danielian Galeria - Rio de Janeiro• Fólio Livraria - São Paulo• Fortes D’Aloia & Gabriel - São Paulo / Rio de Janeiro• Gaby Indio da Costa Arte Contemporânea - Rio de Janeiro• Galeria Athena - Rio de Janeiro• Galeria de Arte Ipanema - Rio de Janeiro• Galeria Base - São Paulo• Galeria Clima - Brasília, Miami, Porto Alegre e Rio de Janeiro• Galeria Estação - São Paulo• Galeria Frente - São Paulo• Galeria Inox - Rio de Janeiro• Galeria Karla Osorio - Brasília• Galeria Lume - São Paulo• Galeria Mapa - São Paulo• Galeria Millan - São Paulo• Galeria Movimento - Rio de Janeiro• Galleria Contínua - San Gimignano• Gustavo Rebello Arte - Rio de Janeiro• Janaína Torres Galeria - São Paulo• Luciana Brito Galeria - São Paulo• Luis Maluf Galeria de Arte - São Paulo• Lurixs: Arte Contemporânea - Rio de Janeiro• Marcia Barrozo do Amaral Galeria de Arte - Rio de Janeiro• Martha Pagy Escritório de Arte - Rio de Janeiro• Matias Brotas Arte Contemporânea - Vitória• Mendes Wood DM – São Paulo• Mercedes Viegas Arte Contemporânea – Rio de Janeiro• Metaverse Agency – Rio de Janeiro e São Paulo• Mul.ti.plo Espaço Arte – Rio de Janeiro• Nara Roesler – São Paulo / Rio de Janeiro / Nova York• OMA Galeria – São Bernardo do Campo• Paulo Kuczynski Escritório de Arte – São Paulo• Pinakotheke – Rio de Janeiro / São Paulo / Fortaleza• Portas Vilaseca Galeria – Rio de Janeiro• Quadra – Rio de Janeiro• Rafael Moraes – São Paulo• Ronie Mesquita Galeria – Rio de Janeiro• RV Cultura e Arte – Salvador• Sé Galeria – São Paulo• Silvia Cintra + Box 4 – Rio de Janeiro• Simões de Assis Galeria de Arte – Curitiba• Simone Cadinelli Arte Contemporânea – Rio de Janeiro• SOMA Galeria - Curitiba• Vermelho – São Paulo• Verve – São Paulo• Zipper Galeria – São PauloArtRio OnlineA plataforma online da ArtRio vai transmitir toda a agenda de palestras, conversas entre artistas e curadores e visitas guiadas a coleções e ateliês. Também será possível fazer a visita virtual aos estandes das galerias participantes, vendo a seleção de obras e falando diretamente com os galeristas.A ArtRio foi a primeira feira de arte do mundo a lançar, ainda em 2018, um marketplace para venda online.Segundo o relatório "The Art Market 2021 – Art Basel and UBS", a pandemia alavancou a venda de arte nas plataformas online. Com a maioria das feiras presenciais suspensas e muitas galerias fechadas no mundo inteiro, a venda online representou 25% do total negociado no mercado em 2020. As vendas pela internet somaram US$ 12,4 bilhões, dobrando o valor registrado em 2019.www.artrio.comInstagram: @artrio_artFacebook: @feiraartrioYoutube: https://www.youtube.com/c/ArtRioFeiraLinkedin: https://www.linkedin.com/company/feira-artrio/#artrio#artrio2021#compartilhearte