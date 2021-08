Confissões de Uma Garota Excluída - Laura Campanella

Publicado 05/08/2021 11:09

Rio - Sabe aquele caos da adolescência que envolve escola, família, amigos (e inimigos), além de paixões não correspondidas? A vida pode ser mesmo complicada nessa fase, ainda mais se o seu apelido for Tetê do Cecê, como o da protagonista vivida por Klara Castanho no filme Confissões de Uma Garota Excluída. Baseado no divertido best-seller Confissões de Uma Garota Excluída, Mal-amada e (Um Pouco) Dramática, da escritora Thalita Rebouças, o novo longa nacional da Netflix acaba de ganhar imagens inéditas e data de estreia: 22 de setembro.