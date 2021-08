Gabi Prado - Reprodução

Publicado 23/08/2021 07:42

Rio - Neymar está disputadíssimo! Enquanto vive um affair com Bruna Biancardi em Paris, o jogador do PSG continua sendo assunto entre outras mulheres. No podcast 'Pod dar Prado', a funkeira Mirella revelou que viveu um affair com o atleta. "Já que o Neymar já falou, era um segredo, né? Ele falou primeiro que eu, então agora eu posso falar: a gente já ficou sim", contou a artista.

Apresentadora do programa, Gabi Prado se surpreendeu ao saber do envolvimento da colega com Neymar e se incomodou por não ter tido a mesma oportunidade. "Só eu não peguei o Neymar? O que tá acontecendo? Ele não me quer. Neymar, me manda um direct. O negócio é bom?", indagou a influenciadora, no que Mirella atestou pela 'pegada' do brasileiro. "Eu acho que você vai curtir", disse a funkeira.

E isso foi o suficiente para que Gabi voltasse a fazer campanha para ficar com o jogador. "Neymar me manda um direct, por favor, e me convida para sua festa", pediu a influenciadora.