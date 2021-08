Maria Lina e Whindersson Nunes - Reprodução/Montagem

Maria Lina e Whindersson Nunes

Publicado 21/08/2021 06:00 | Atualizado 21/08/2021 09:21

Apesar da notícia da separação, parece que Whindersson Nunes e Maria Lina Deggan não estão tão distantes assim. A coluna, que tem amigos nos quatro cantos do país, ficou sabendo que viviam juntos desde novembro do ano passado, continuavam em São Paulo. Por isso, os fãs acabaram percebendo certas semelhanças nos cenários das fotos publicadas nas redes sociais. "Ele tem dado essa força para a Maria Lina porque viu que ela já demonstrou interesse em ficar em São Paulo e se firmar como influenciadora. Acho que o desejo é o de ajudar até ela se estabelecer, pelo bem mesmo, sabe?". João Miguel, o filho deles, nasceu prematuro de 22 semanas no dia 29 de maio, e não resistiu.



Maria Lina até postou um story dizendo que está morando com a equipe que ela dividia com Whindersson, em São Paulo. De vez em quando, o youtuber aparece por lá.

Quanto à relação de Maria Lina com a família do ex-noivo, ela destacou que tem sido tranquila e citou, como exemplo, a amizade com a ex-cunhada Hagda Kerolayne. O tom só mudou um pouco na hora de falar sobre Luísa Sonza, que anunciou o fim do namoro com o cantor Vitão — que a gente já vinha cantando a bola desde a semana passada — nesta sexta-feira (19). "É tenso, porque ela pintou o Whind como o vilão nesses últimos meses, mas, ao mesmo tempo, deu a entender com a sua nova música que, se chamar, ela vai", finalizou, deixando um ponto de interrogação no ar.