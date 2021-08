Cristiane Machado - Divulgação

Para promover o Agosto Lilás, Cristiane Machado participará de uma transmissão no perfil da Rede Saúde Total no Instagram, na próxima quinta-feira (26), às 19h, com o tema 'Como definir as consequências de um relacionamento abusivo', ao lado da fundadora do projeto Bastê Thais Santesi e da ativista Silvana Phoenix.

De acordo com um estudo da Organização Mundial da Saúde, 243 milhões de mulheres sofreram violência física, sexual ou psicológica por um parceiro íntimo. As pesquisas também trazem outros dados, como o Brasil em quinto lugar no ranking de feminicídio, e o aumento desse casos em 50% durante a pandemia.

Para quem ainda não sabe, em 2018, a artista, que atuou em novelas da Globo, como 'Amor à Vida' e 'Malhação', foi vítima de agressões cometidas pelo então marido dentro da casa em que viviam. Antes de efetuar a denúncia à polícia, ela escondeu uma câmera no quarto e gravou vários episódios brutais. Em 2019, o ex-diplomata Sergio Schiller Thompson-Flores foi julgado e condenado a três anos de prisão, em regime semiaberto.