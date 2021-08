Carla Diaz - Reprodução

Publicado 21/08/2021 05:00

'Inshallah' é uma expressão que significa 'Se Deus quiser' para os grupos cristãos no Oriente Médio e desde que interpretou a pequena Khadija em 'O Clone', há 21 anos, Carla Diaz sonhava em conhecer e visitar lugares sagrados do mundo árabe. A atriz, finalmente, chegou lá. "Tive contato com a cultura muçulmana quando criança, quando participei de 'O Clone'. Desde então, sempre tive a curiosidade e o sonho de conhecer de perto esse lugar e seus costumes, que são encantadores. E hoje estou aqui!!!!'Alhamdullah' (graças a Deus)".