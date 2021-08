Kerline - Divulgação

Publicado 20/08/2021 20:28 | Atualizado 20/08/2021 20:28

A ex-BBB Kerline Cardoso participou nesta semana do clipe da música 'Fim da Noite', do cantor Zé Vaqueiro. Ela encarnou uma 'noiva cadáver' na produção, gravada em sua terra natal, em Fortaleza. O convite para participar do clipe surgiu da gravadora forrozeiro e piseiro. "Fiquei muito feliz de participar do clipe. O Zé Vaqueiro é um cantor que eu admiro e acompanho a carreira. Amei. Além disso, nos divertimos muito", conta a influenciadora, de 29 anos.

No clipe, lançado nesta sexta-feira (19), Zé Vaqueiro caminha por um cemitério durante a noite e encontra a aliança da noiva cadáver próxima ao túmulo. Depois de tocar no objeto, a mulher, interpretada por Kerline, levanta, reencontra o seu 'cadáver parceir' e se diverte ao som do novo hit do artista pernambucano. O músico observa toda a cena com estranhamento e dando risadas.