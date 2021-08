Zélia Duncan e Alexandre Garcia - Reprodução/Instagram

Zélia Duncan e Alexandre GarciaReprodução/Instagram

Publicado 20/08/2021 15:02

"Por que uma emissora tem em seus quadros um negacionista, hein, CNN Brasil?." Essa foi a forma que a cantora e compositora carioca Zélia Duncan encontrou para reverberar a fala de Alexandre Garcia durante o telejornal 'Novo Dia' desta quinta-feira (19). Ele afirmou que os mais novos não necessitariam tomar a segunda dose contra a Covid-19 'segundo as estatísticas'.

Após a repercussão negativa, o canal de notícias tratou de esclarecer o tema com o infectologista e também diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kfouri. "Segundo o médico, a medida previne mortes em adultos e idosos com formas graves. Ou seja, a proporção maior de casos graves irá acometer as pessoas que não tomaram a vacina", informou a jornalista Elisa Veeck.