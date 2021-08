Gustavo Mioto - Divulgação

Gustavo MiotoDivulgação

Publicado 21/08/2021 05:00

Gustavo Mioto tem 24 anos e começou a tocar violão aos seis anos de idade. De lá para cá, o cantor nascido em Votuporanga, no interior de São Paulo, nunca mais parou e está lançando seu quarto DVD: 'Inconfundível'. Dono de uma personalidade forte, ele é seguro, fala pausadamente e com segurança sobre qualquer assunto e assume ser um artista que tem nas mãos as rédeas de sua carreira e que dificilmente sai do seu eixo.



Você está lançando um novo projeto, o seu quarto DVD. Por que o nome 'Inconfundível'?

Eu sempre gostei que as pessoas já soubessem pela introdução que sou eu, que é a minha música. Ouvir a minha voz sabendo que sou eu. Eu gosto que a galera sempre fale: 'Ah.. esse aqui não tem como confundir. É o Gustavo Mioto'. Então daí veio a ideia do título.



Quantas músicas nesse novo trabalho são suas e você é um artista que participa de todo o processo do álbum, do DVD?

Três músicas são minhas. Duas feitas durante a pandemia e uma antes. O processo de composição éo que mais eu fico em cima porque a última palavra é minha. É o momento de escutar a música e dar aquele frio na barriga. Sou eu quem defino o repertório e não existem pitacos (risos).



Estava vendo a letra de uma música sobre um triângulo amoroso. Foi uma experiência própria?

Eu acho que todo mundo já passou pelo famoso 'estou sendo usado por alguém para esquecer alguém' ou já passou por 'esquecer esse aqui, eu vou ficar com esse aqui'. Essa música 'Não Usa Ele Não' é um tapa de pelica do tipo 'não faz isso com a pessoa não, ela está se esforçando tanto'. Essa música é muito massa, ela toca no ponto certo, dói no ponto certo. Quando eu escutei, eu já sabia que era minha.



Nesse trabalho, você tem um feat com a Marília Mendonça em 'Restrição Sentimental'...

Nessa música a gente fala sobre vícios como chocolate, cafeína e álcool. Todos são difíceis de largar, mas nenhum dele se compara com aquele amor que a gente não consegue separar. Quando a gente faz dieta, por exemplo, não tem a restrição alimentar? No caso desse relacionamento, a restrição é sentimental. Desde que eu comecei a escrever, eu pensava só na Marília Mendonça. Eu ia dormir, eu comer e vinha a cara da Marília.



O que te tira do sério?

Poucas coisas me tiram do sério. Graças a Deus, eu tenho uma paz de espírito grande. Durante a pandemia, eu perdi um pouco disso porque a minha maior terapia e o meu momento de extravasar, de eliminar energia negativa ou mau-olhado é no palco.



Você namora Thaynara OG e é um relacionamento à distância. Como faz para dar certo?

Olha, a gente não sabe. Até hoje, a gentes está descobrindo e todos os dias você acaba descobrindo como viver isso. Nós temos vidas diferentes, trabalho, horários e não sei se tem um segredo e também não sou a melhor pessoa para falar como funciona.

Quando vocês estavam separados surgiram vários boatos de que você estava com outra pessoa, estava namorando a Rafaella Santos. Te incomoda esses rumores e essas especulações sobre a sua vida?

Não. Acho que não. O que me incomoda são os comentários maldosos. Eu tenho uma vida pública e são ossos do ofício. Por isso, eu não sou muito de ver as redes sociais, de checar os comentários. Por mais que meu consciente não ligue, o subconsciente guarda, né? E aí você acaba ficando ansioso por uma coisa que você não quer, vai se estressar à toa. Eu prefiro não saber nem tomar conhecimento.