Dandara Mariana e Viviane Araújo

Publicado 20/08/2021 21:00 | Atualizado 20/08/2021 21:22

A 'Super Dança dos Famosos' já tem o trio que vai disputar a finalíssima do quadro apresentado por Tiago Leifert no próximo domingo (29). Rodrigo Simas, Paolla Oliveira e ... Dandara Mariana. A vice-campeã de 2019, que perdeu por um décimo para Kaysar Dadour, eliminou ninguém mais ninguém menos do que Viviane Araújo.

A disputa foi gravada nesta sexta-feira (20) para passar ao vivo no domingo (22) e , pela primeira vez, até a plateia julgadora ficou sem saber o resultado, já que a produção do programa tirou o público para evitar o vazamento da informação. Como coluna não é baú para guardar segredo, a gente conta aqui para eles também. A rainha de bateria do Salgueiro dançou. Mas, vale ressaltar que a disputa foi acirrada entre as duas atrizes, já que Maria Joana fraturou a tíbia, passou por uma cirurgia e teve que sair da disputa na semifinal.

As duas competidoras tiraram as notas máximas nos dois ritmos, salsa e tango, dos jurados artísticos, Luísa Sonza, Fábio Porchat e Lília Cabral, e do corpo técnico, Carlinhos de Jesus e Claudia Motta. O público foi quem decidiu a vencedora do duelo e a classificação para a grande decisão da atração.