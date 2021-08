Franklin David - Reprodução

Publicado 21/08/2021 09:19 | Atualizado 21/08/2021 09:22

O apresentador Franklin David tomou um susto na manhã deste sábado (21), ao ser informado por sua contabilidade sobre um pedido de compra atrelado ao seu CNPJ no valor de R$ 67.500,00.

Franklin que trabalhou como modelo, foi Repórter do TV Fama e apresentou o Tricotando na Rede TV!, atualmente apresenta o programa de viagens 'Aventureiros' no canal cabo Travel Box Brazil, que é produzido por sua própria empresa. Por essa razão o apresentador possui seu CNPJ atrelado a produções artísticas, culturais e esportivas, mas o que o loiro não contava é que alguém fosse usar seus dados indevidamente para forjar uma venda completamente fora dessa área, para uma cervejaria no valor de R$ 67.500,00. O golpista usou os dados da empresa do apresentador pra negociar com uma cervejaria a venda de 750 mil rótulos de cerveja, que é o equivalente ao valor de R$ 67.500,00.

“Tem gente que realmente não nasceu pra trabalhar e prefere a bandidagem. Ao tomar conhecimento, minha primeira atitude foi entrar em contato com a outra empresa envolvida para avisa-los, que assim como eu, eles estavam sendo vítimas de um golpe. Por sorte a transferência ainda não tinha sido realizada e conseguimos cancelar a transação sem que o filho de uma mãe recebesse um centavo. E agora, junto com meus advogados, vamos tomar as medidas cabíveis para descobrir quem é o autor e fazer com que ele seja punido.”