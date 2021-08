Foto da família de Tarcísio Meira - Reprodução

Foto da família de Tarcísio MeiraReprodução

Publicado 21/08/2021 09:12 | Atualizado 21/08/2021 09:23

Mocita Fagundes, mulher de Tarcísio Filho e nora de Tarcísio Meira e Glória Menezes, usou as redes sociais na madrugada deste sábado (21) para falar sobre a perda do patriarca. O ator faleceu no último dia 12 por complicações da Covid-19 depois de quase uma semana internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. "Família. Nunca esse substantivo feminino teve tanto significado - quanto agora. Eu olho pra essa foto e só sinto orgulho! O "nosso casal real" cercado de filhos, netos, bisnetas e agregados. A grande família do Tarcisão e da Glória nem é tão grande em número Mas é gigante no afeto. Tudo que importa hoje. Só o que importa. O luto dói, o luto exauri a gente. Mas o luto também 'te exige' um… recomeçar. O exercício é trocar a dor pelas lembranças lindas. (Como essa da foto da família)", escreveu.