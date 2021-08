Buna Biancardi passeia por Paris - Reprodução

Rio - Depois dos dias de férias, com direito a passeio de iate, em Ibiza, na Espanha, Bruna Biancardi e Neymar seguem juntos em Paris, na França, onde vive o jogador.

Na tarde deste domingo, o novo affair do craque postou uma foto dirigindo um carrão conversível pela capital francesa. Na foto, se vê a Torre Eiffel, símbolo da cidade, ao fundo.

O passeio aconteceu a tarde seguinte ao jantar, no luxuoso Hôtel Costes, que reuniu Bruna e amigos de Neymar. Entre eles, estavam Carol Cabrino, mulher do jogador Marquinhos, zagueiro do PSG, Carol Dantas, mãe do filho do jogador, e Bianca Coimbra, também bem próxima ao craque.

Time de Neymar, o Paris Saint-Germain entrou em campo no sábado sem o jogador e ainda sem Lionel Messi. A vitória de 4 a 2 sobre o Brest foi comandada pelo atacante Mbappé.