Marcos Mion esquece crachá - Reprodução/Montagem

Publicado 23/08/2021 08:13

Rio - Marcos Mion, que assinou contrato recentemente com a Globo, bombou ao comemorar com o novo crachá da empresa e agora passou por uma situação curiosa ao precisar entrar nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para sua estreia durante o Criança Esperança, neste domingo (22).

O apresentador esqueceu o tão famoso crachá em casa: "Só porque ainda não é uma coisa normal eu entrar na Globo. Vocês não vão acreditar no que aconteceu... o pior de tudo. Eu tenho, acredite se quiser, uma notícia estranha: eu esqueci meu crachá. Meu primeiro problema aqui. Logo eu, meu crachá bombou tanto. Vou ter que resolver esse problema, meu crachá ficou na minha mochila", disse ele.

Mion usou um crachá provisório para entrar nos estúdios onde está participando do Mesão da Esperança, do Criança Esperança.