Marcius Melhem - Reprodução

Marcius MelhemReprodução

Publicado 25/08/2021 16:25 | Atualizado 25/08/2021 16:25

Rio - Segundo a Revista Piauí, o ator Marcius Melhem acionou a Justiça para proibir a revista de publicar uma reportagem com desdobramentos das acusações de assédio sexual e moral que o ator recebeu.

fotogaleria

A reportagem da Piauí diz que a revista está proibida desde o dia 12 de agosto de noticiar os desdobramentos dos casos. Melhem foi acusado de assediar sexualmente, no mínimo, oito mulheres que foram suas colegas de trabalho

Publicidade

Mas segundo Melhem, essa informação é mentira. Em uma série de tweets, ele disse que quer transparência na Justiça e diz que é inocente das acusações. "É mentirosa e covarde a afirmação de que pedi que a revista Piauí fosse censurada! Mais uma vez João Batista Júnior usa de mentiras para tentar comprovar sua tese de que sou um assediador. Mentiu na 1ª matéria e MENTE de novo!", disse.

"João Batista Júnior procurou minha assessoria dizendo fazer matéria sobre os 'desdobramentos jurídicos' do caso. Ficou clara a má fé, porque se ele se diz acompanhando o caso, por que não deu uma linha sobre os SEIS processos jurídicos que abri após a 1ª matéria da Piauí?", continuou.

Publicidade

Então, Melhem fez uma provocação. "Se a Piauí é tão a favor que o público saiba de tudo, tão defensora da transparência, porque pediu segredo de justiça no processo que movi contra ela?" Ele então, diz que como a investigação corre em segredo de justiça, ele não pode comentar detalhes.

"Em nenhum momento meus advogados pediram censura à revista. Pedimos mais tempo de resposta para consultar o que poderíamos dizer à revista. Sendo assim, comunicamos o vazamento à Juíza do caso (que era nosso dever) e pedimos que ela instaurasse inquérito para apurar este vazamento", disse.

Publicidade

"Pedimos que em nome da ampla defesa a Juíza permitisse que eu usasse mensagens trocadas com as supostas vítimas para me defender na opinião pública – já que hoje estou proibido de mostrar qualquer prova. No mais, que a Juíza tomasse as medidas que julgasse cabíveis", comentou.

Ele também diz que além da Piauí, Dani Calabresa também pediu segredo à Justiça. "Eu não pedi segredo de justiça em nenhum processo! Dani Calabresa e Piauí pediram. Eu quero transparência na justiça e na opinião pública. Por mim este processo não teria segredo de justiça. Por mim, seria aberto a qualquer jornalista: aos imparciais e ao João Batista", disse.

Publicidade

"Mas se a justiça determinou sigilo, eu estou respeitando o que a justiça determina, inclusive o sigilo pedido pela Piauí. Mas não tenham dúvida de que assim que for possível virei à público mostrar toda a verdade. Não tenham a menor dúvida", concluiu.