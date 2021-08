Marcius Melhem e Marcelo Adnet no - Reprodução/Globo

25/08/2021

Rio - O ator Marcius Melhem acionou a Justiça para proibir a Revista Piauí de publicar uma reportagem com desdobramentos das acusações de assédio sexual e moral que o ator recebeu.

Segundo reportagem da Piauí, a revista está proibida desde o dia 12 de agosto de noticiar os desdobramentos dos casos. Melhem foi acusado de assediar sexualmente, no mínimo, oito mulheres que foram suas colegas de trabalho.

O repórter João Batista Jr. explicou que tentava contato com Melhem desde o dia 5 de agosto para uma entrevista sobre novas apurações. A assessoria do ator pediu um prazo para responder, prorrogou, e Marcius, através dos seus advogados, entrou na Justiça pedindo que a revista fosse impedida de publicar a apuração.

A juíza Tula Corrêa de Mello, da 20ª Vara Criminal da Justiça do Rio de Janeiro, aceitou o pedido de Melhem e, desde então, a Revista Piauí está proibida de publicar a matéria até o fim das investigações. Se a Piauí não ucmprir a determinação, terá que pagar uma multa de R$ 500 mil, além de retirar os exemplares da revista das bancas e remover a reportagem do site.

Entenda o caso

Marcius Melhem foi acusado de assédio moral e sexual por diferentes atrizes e profissionais do núcleo de humor da Globo . Ele deixou a emissora em agosto e três meses depois a revista Piauí publicou uma reportagem revelando como teriam sido os bastidores dos supostos assédios e das denúncias.

Em 2017, Melhem teria assediado Dani Calabresa em uma festa de comemoração ao centésimo episódio do "Zorra". Ele teria tentado beijá-la à força e mostrado o pênis para ela. Depois dessa ocasião, a comediante teria sofrido outros assédios, até que denunciou o chefe ao compliance da empresa.

A denúncia de Calabresa teria feito com que outras mulheres ganhassem coragem e também denunciassem Marcius por assédio. O caso vazou para a imprensa e o então diretor humorístico deixou a emissora. Os envolvidos no caso teriam ficado indignados pelo fato da Globo não ter citado os assédios como motivo do desligamento. Os profissionais cobram por mais transparência da empresa nas investigações do caso. Marcius Melhem nega todas as acusações.