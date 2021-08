Adriano Imperador faz compras em grife de luxo e é tietado por fãs

Rio - Adriano Imperador aproveitou a noite desta terça-feira para renovar o armário. O ex-jogador de futebol esteve em um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e fez a festa em uma grife de luxo. Adriano saiu do local carregado de sacolas. O ex-jogador foi abordado por alguns fãs que queriam fotos com ele e, simpático, posou com seus admiradores.

Relatar erro