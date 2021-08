Juliana Bonde relata trauma vivido durante assalto em sua casa - Reprodução/Instagram

Publicado 24/08/2021 18:07 | Atualizado 24/08/2021 18:08

Rio - A cantora Juliana Caetano, também conhecida como Juliana Bonde, revelou ter sido vítima de um sequestro-relâmpago em sua própria casa, no último sábado (21), em Juquitiba, no interior de São Paulo. Após ficar dois meses postar em seu Instagram, a vocalista do Bonde do Forró surpreendeu seus seguidores ao compartilhar o vídeo em que relata o trauma vivido no fim de semana.

"Duas da manhã na noite de sábado meu pai desceu gritando, falando que minha mãe estava passando mal. Ele começou a chutar a porta, isso me assustou. Quando eu desci e abri a porta, um homem já puxou o meu cabelo, colocou uma arma nas minhas costas e mandou a gente entrar", começou a artista de 26 anos.

"Depositaram muito dinheiro da minha conta, levaram também todo o dinheiro que eu tinha em casa. Não sei que besteira da minha cabeça, inocência, eu deixava quase todo o meu dinheiro em casa num cofre. Levaram tudo, levaram meu equipamento de trabalho, minhas câmeras. Mas isso é o de menos. O que foi pior é o trauma, ver a tristeza do meu pai", continuou Juliana.

A cantora afirmou que já registrou um boletim de ocorrência e suspeita do envolvimento de alguma pessoa conhecida no assalto. "Alguém próximo de casa mesmo, porque sabia tudo. Sabia onde estava o dinheiro, sabia onde estavam dormindo meu pai, minha mãe", contou.

Juliana já havia mudado de endereço em outra ocasião após ser ameaçada de morte, mas revelou estar considerando deixar o país. "Eu amo demais morar aqui, mas não sei se vale a pena ficar arriscando a minha vida, minha família", declarou a artista.

"Os próprios bandidos que chegaram lá em casa falaram que 'veio' para me matar, que pediram para tirar a minha vida. Graças a Deus o pior não aconteceu. E eu não sei... Só quero ajuda, quero socorro, quero voltar a viver normal", finalizou a cantora.

Confira a publicação:

