Bianca Andrade e Fred posam com o primeiro filho do casal, Cris, durante passeioReprodução/Instagram

Publicado 24/08/2021 17:29

Rio - A ex-BBB Bianca Andrade e seu noivo, o youtuber Fred, levaram o pequeno Cris, de um mês, para seu primeiro passeio no último fim de semana. Neste domingo (22), a influenciadora e empresária abriu o álbum de fotos e compartilhou alguns cliques tirados com amigos e familiares do casal.

"Que fim de semana feliz. Sabadão foi dia do primeiro passeio do baby Cris (na casa da vovó), depois fomos visitar a amiguinha Bia e os titios Tatá [Estaniecki] e [Júlio] Cocielo. Para fechar com chave de ouro, hoje recebi visita da tia Mari Gonzalez, e do tio Jonas [Sulzbach]. Obrigada, amigos queridos, pelo carinho com a nossa familinha! A mamãe aqui que não via mais a rua agora está pulando de alegria", declarou a youtuber também conhecida como Boca Rosa.

Nos comentários, fãs e amigos se derreteram pelas fotos da família. "Ai meu coração, família linda. Amamos a visita", escreveu Tatá Estaniecki. "O rolinho mais cheio de amor", declarou Mari Gonzalez, que fez amizade com Bianca durante o "BBB20". "Dia especial demais, família, amamos", acrescentou Jonas.

Confira a publicação: