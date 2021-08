MC Poze e Camilla de Lucas - Reprodução/Montagem

Publicado 24/08/2021 16:29

Rio - O dia tá lindo? Ensolarado? Parece que não. Nesta terça-feira (24), o MC Poze acordou irritado com comentários de um ex-BBB nas redes sociais após o cantor ter anunciado que espera o terceiro filho com a namorada Vivianne Noronha.

Poze, de 20 anos, e Vivianne, de 17 anos, chamaram atenção da web com a notícia. O funkeiro desativou o seu perfil no Twitter por causa das críticas e aproveitou para mandar um indireta para um ex-BBB.

"Tem gente que tá pensando que é 'artista' e tá falando gracinha. Me pegar pu*o e bolado, vai me pegar marcando aqui no Instagram, tá? Segura e se prepara. Rapazeada do 'BBB' que tá falando gracinha, cuidado. Quando eu virar pra 'p*tão', você vai escutar poucas e boas", disse através do Instagram Stories.

Após o desabafo de MC Poze, os internautas associaram a indireta para a ex-BBB Camilla de Lucas. Mais cedo, Camilla disse que "ainda tem medo de engravidar na adolescência" mesmo tendo 26 anos.

Camilla atualmente integra o elenco do reality "The Masked Singer Brasil", da Globo.