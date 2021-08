Stéfani Bays e Arthur Picoli - Reprodução/Instagram

Stéfani Bays e Arthur PicoliReprodução/Instagram

Publicado 24/08/2021 14:20 | Atualizado 24/08/2021 14:20

Rio - Arthur Picoli e Stéfani Bays se manifestaram através das redes sociais sobre os boatos de que estariam juntos. Os rumores começaram após os influenciadores serem vistos em uma padaria de São Paulo, mas ambos negaram as suspeitas e ainda demonstraram revolta com o caso.

fotogaleria

Publicidade

"Fui flagrado, ui, ui. Nada real, não. já disse que o que faço, não mostro", escreveu o ex-participante do 'BBB21' em seu Twitter. Arthur ainda acrescentou que só veio a público se justificar pois o boato também afetava Stéfani: "Minha justificativa é pelo fato de envolver outras pessoas, e era um encontro de amigos. Tudo vira cachorrada nessa p*rra. Estou solteiro, sim, paz", encerrou.

A ex-A Fazenda também usou seu Twitter para esclarecer os rumores e compartilhar sua opinião sobre o assunto. "Ah pronto! Agora eu não posso fazer novos amigos não? Que tudo é “flagra” duas pessoas adultas foram vistas conversando junto de outros amigos…", pontuou Stéfani, que também participou do reality "De Férias com o Ex Brasil", da MTV.

Publicidade

Minha justificativa é pelo fato de envolver outras pessoas, e era um encontro de amigos, tudo vira cachorrada nessa porra.



Tô solteiro sim, paz — Arthur Picoli (@arthurpicoli) August 24, 2021