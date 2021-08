Thaila Aayala mostra barrigão de cinco meses de gravidez - Reprodução Internet

Thaila Aayala mostra barrigão de cinco meses de gravidezReprodução Internet

Publicado 24/08/2021 07:36

Rio - Thaila Ayala, de 35 anos, mostrou no Instagram seu barrigão de cinco meses de gravidez. A atriz, que está curtindo uns dias de férias em Tulum, no México, ficou espantada com suas novas curvas. Thaila está esperando seu primeiro filho, Francisco, que é fruto do casamento com Renato Góes.

"Gente, olha o tamanho que essa barriga está. Está doendo de tão grande. Assim, pra essa minha realidade de barriga reta, hoje está explodindo. Nem jantei ainda, tá? Não consigo me acostumar com isso, gente. Dói, né? Dói muito. Ninguém tinha me falado que a barriga dói bastante. Entre outras coisas que doem", disse a atriz nos Stories, do Instagram.