Publicado 23/08/2021 19:23 | Atualizado 23/08/2021 19:24

Nesta segunda-feira, o MC Poze do Rodo, funkeiro carioca que viralizou nas redes, anunciou que será pai pela terceira vez. O casal já tem dois filhos, Júlia, de 2 anos, e Miguel, que nasceu em dezembro do último ano.



Em seu perfil do Instagram, Poze, de 20, aparece ao lado de sua namorada, Viviane, de 17, em um consultório médico. Na legenda, o cantor compartilhou sua felicidade com os seguidores: “OBRIGADO DEUS POR TUDO… Lá Vem Ae Mais UMA PRINCESA”.



Nos stories, o cantor apareceu com a cabeça para fora da janela do carro gritando aos quatro ventos do Rio de Janeiro que será pai de uma menina novamente: “Vou ser pai de novo… lá vem minha princesa”.



