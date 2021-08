Alessandra Negrini completa 50 anos e esbanja boa forma - Reprodução Instagram

Alessandra Negrini completa 50 anos e esbanja boa formaReprodução Instagram

Publicado 23/08/2021 17:21 | Atualizado 23/08/2021 17:24

Alessandra Negrini deu uma entrevista ao podcast "Novela das 9" e falou sobre a "cultura do cancelamento". Para a atriz, de 50 anos, a ideia inicial do conceito foi boa, mas acabou se perdendo com o tempo. A artista também lembrou que já foi "cancelada" após fazer um protesto a favor dos povos indígenas e se fantasiar no Carnaval.

fotogaleria

Publicidade

"Não sou a favor. Como diria Nelson Rodrigues: toda unanimidade é burra. Essas coisas precipitadas da internet levam a equívocos. O cancelamento surgiu como uma ferramenta importante de balizar as pessoas e falar: 'Não, você não pode fazer isso, isso é horrível'", começou explicando.

A atriz explicou que vê o termo perdendo o sentido inicial. "Ele tem seu valor nesse sentido. Mas virou algo impositivo, virou um instrumento de violência. Então tem que ter sempre o diálogo na própria narrativa. Você tem uma narrativa, mas tem que pensar os prós e os contras na própria narrativa", continuou.

Publicidade

"Ou seja, você tem que parar para pensar. O que tem acontecido no cancelamento é que ninguém para pra pensar. Eu acho meio fascista o processo do cancelamento, na verdade", finalizou.