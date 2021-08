Luísa Sonza - Reprodução

Luísa SonzaReprodução

Publicado 23/08/2021 14:57 | Atualizado 23/08/2021 15:12

Luísa Sonza aproveitou o fim de semana para fazer um passeio de barco com os amigos. No Instagram, a cantora publicou um vídeo e imagens do momento e fez referência à própria música, na legenda da publicação.

"Eu sou bem melhor sozinha mas arrasta pro lado", escreveu, em referência à "Melhor Sozinha", música do álbum "Doce 22".

Recentemente, a cantora anunciou o término do relacionamento com Vitão. O casal havia assumido o namoro em setembro de 2020 e, na sexta-feira, se separaram. Em um desabafo nas redes sociais, Luísaconfessou estar com medo de como vai reagir de agora em diante.

"Eu prometo que vou tentar passar por cima, de novo. Eu sei que tem gente que se inspira em mim e na minha força, só que eu não sei se tenho mais força pra dar. Tô com medo de ser fraca. Tô com medo de não conseguir mais dar o meu melhor a partir daqui. Tô com medo", desabafou a cantora. "E eu prometo ser o melhor que eu puder sempre. Mesmo que às vezes o meu melhor não seja o suficiente, quero que vocês saibam que eu tentei", completou.