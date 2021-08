Zeca Pagodinho - Divulgação/Guto Costa

Publicado 23/08/2021 15:08

Rio - Após deixar o hospital onde foi internado com covid-19, Zeca Pagodinho apareceu novamente nas redes sociais para tranquilizar seus fãs. Em um vídeo publicado no Twitter, o sambista mostra sua rotina dentro de casa, em Xerém, enquanto cumpre o isolamento social necessário até o fim do tratamento.

"Olha o que a pandemia fez comigo", começa Zeca ao surgir vestindo um avental e touca. Em seguida, o artista mostra sua mesa com algumas bebida alcóolicas e dispara: "Cheio de álcool, mas álcool só na mão!" Na legenda da publicação, a equipe do cantor explica que o vídeo foi gravado por sua esposa, Mônica, que também mantém o distanciamento do sambista.

"Mesmo sem sintomas, o Zeca está isolado em Xerém, com cuidado para não transmitir covid-19 enquanto sua quarentena não acaba. A Mônica, esposa dele que gravou o vídeo, tá sempre de máscara e a uma distância segura. Mas logo ele vai abraçar a família de novo!", diz a legenda.

