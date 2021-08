Karol Conká - Reprodução/Instagram

23/08/2021

Rio - Após a experiência traumática no Big Brother Brasil, Karol Conká falou abertamente sobre o cancelamento que sofreu. Convidada de estreia do podcast 'Mano a Mano', com Mano Brown, ela disse que é um ícone da cultura do cancelamento.

"Só conversas profundas como a que tivemos são capazes de trazer a devida perspectiva para questões complexas como a cultura do cancelamento, da qual me tornei um ícone", comentou.

"Numa época em que a comunicação é tão rápida e fragmentada que mal conseguimos absorver seu conteúdo, espaços de reflexão como os que propõe o 'Mano a Mano' são um verdadeiro oásis", disse.

Karol, que foi eliminada com recorde de rejeição do BBB 21, refletiu sobre as atitudes dentro do programa. "A pior coisa que já fiz em toda minha vida foi aquilo ali, foram as atitudes no BBB, nada em toda minha vida beira tão feio do que aquilo ali", disse.

O programa com Karol Conká será transmitido pelo Spotify na quinta-feira (26). Além de Karol Conká, o médico Drauzio Varella, o pastor Henrique Vieira, o técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo e o político Fernando Holiday já estão confirmados entre os convidados do podcast.