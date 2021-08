Paula Fernandes e Sérgio Reis - Reprodução

Publicado 23/08/2021 19:05 | Atualizado 23/08/2021 19:52

Paula Fernandes confirmou sua participação no novo álbum de Sérgio Reis. A cantora é a única convidada que não desistiu do projeto após o vazamento de áudio em que Sergio, em defesa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), convoca uma paralisação de caminhoneiros e produtores de soja, em setembro, até que o Senado afastasse os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) de seus cargos.

"Paula Fernandes, quando iniciou sua carreira, convidou Sérgio Reis para participar de seu álbum 'Canções do Vento Sul' e gravaram juntos a música "Sem Você". Em abril deste ano, a cantora foi convidada para participar do novo álbum de Sérgio Reis e colocou voz na canção. Paula tem uma enorme gratidão e respeito pela carreira musical de Sérgio Reis. Paula repudia compromissos firmados e cancelados, como já experimentou uma vez. A decisão é absolutamente artística, como sempre foram suas decisões musicais", diz a nota enviada pela assessoria de Paula.

Zé Ramalho, Gutemberg Guarabyra, famoso pela dupla com o cantor e compositor Luiz Carlos Sá, Maria Rita e Guilherme Arantes desistiram do projeto. Anastácia, que cantaria "Eu Só Quero um Xodó", desistiu do projeto também nesta segunda-feira.

Na sexta-feira, a Polícia Federal cumpriu um mandato de busca e apreensão em endereços ligados ao cantor. "Nós vamos parar 72 horas. Se não fizer nada, nas próximas 72 horas, ninguém anda no país, não vai ter nem caminhão para trazer feijão para vocês aqui dentro. (...) Nada vai ser igual, nunca foi igual ao que vai acontecer em 7, 8, 9 e 10 de setembro, e se eles não obedecerem nosso pedido, eles vão ver como a cobra vai fumar, e 'ai' do caminhoneiro que furar esse bloqueio", ameaçou Reis em vídeo.