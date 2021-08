Intervenções da concessionária terão acompanhamento e fiscalização, da Prefeitura e de agências reguladoras, para garantia dos investimentos na cidade - Divulgação / Renan Otto

SÃO GONÇALO - A cidade vai receber R$ 750 milhões em investimentos para tratamento de água e esgoto nos próximos cinco anos, por parte da concessionária Águas do Rio, uma empresa da Aegea Saneamento. A empresa vai começar a sua atuação em São Gonçalo ainda este ano, após o processo de transição das atividades da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) para a nova prestadora de serviços. A Águas do Rio vai assumir as estações de tratamento e bases operacionais da Cedae, que foi privatizada.

O prefeito Capitão Nelson e o secretário municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas, receberam representantes da Superintendência que assumirá as atividades de tratamento de esgoto e distribuição de água em São Gonçalo: o diretor-superintendente Sérgio Braga e o diretor executivo Rafael Fendrich. A mesma seccional vai atuar também nas cidades de Itaboraí, Maricá, na ilha de Paquetá e no distrito de Jaconé, em Saquarema.

“Temos vários bairros que precisam ser atendidos, onde ainda não há abastecimento de água potável. É uma cobrança recorrente feita a mim pelos moradores”, disse o prefeito.

Os representantes da concessionária colocaram-se à disposição da Prefeitura para atuar em parceria com o município, dando celeridade às obras na cidade e acompanhando os investimentos em infraestrutura, com urbanização e pavimentação. As intervenções da concessionária terão acompanhamento e fiscalização, envolvendo a Prefeitura de São Gonçalo e agências reguladoras, para garantia dos investimentos na cidade.

“A cidade tem um passivo grande de ruas não pavimentadas e a Prefeitura está finalizando um mapeamento atualizado dessas vias. A colaboração com a concessionária vai possibilitar ações integradas: assim que a empresa levar água e esgoto para uma determinada região, o Executivo chega com a pavimentação”, garantiu o secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas.

Segundo adiantam os representantes da concessionária além da cobertura no tratamento de esgoto e no abastecimento de água, a Águas do Rio pretende ter uma atuação voltada à área social, com a criação de tarifas sociais para a população de baixa renda e programas de geração de renda a serem implantados futuramente em parceria com a Prefeitura.

“A primeira etapa é a regularização do abastecimento de água e, posteriormente, a expansão do serviço. Um trabalho comprometido com o meio ambiente, conduzindo corretamente o tratamento do esgoto, e também com a área social, por meio de projetos conjuntos que venham a beneficiar a população mais vulnerável”, destacou o diretor-superintendente.

No dia 11 deste mês, o Governo do Estado, 27 municípios fluminense e a concessionária Águas do Rio assinaram contrato para assumir os serviços de água e esgoto nestas cidades. São Gonçalo integra o bloco 1 dos municípios que serão atendidos pela concessionária Águas do Rio. O objetivo é que nos próximos 12 anos sejam realizadas obras de saneamento básico em todo o estado do Rio de Janeiro, garantindo a universalização dos serviços, com a meta de alcançar 99% da população com acesso a água tratada e 90% com coleta e tratamento de esgoto.

Outro objetivo da Águas do Rio é contribuir para a recuperação da Baía de Guanabara, investindo no tratamento de milhões de litros de esgoto sem tratamento despejados diariamente , através da construção de coletores de esgoto ao redor da baía, formando um “cinturão”. O compromisso selado em contrato inclui o investimento de R$ 2,7 bilhões nos próximos cinco anos na instalação dos cinturões. A empresa também pretende recuperar e ampliar a capacidade de processamento das Estações de Tratamentos de Esgoto (ETEs) existentes e, também, construir novas estações.