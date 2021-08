Rua Mário de Alencar, no bairro de Vista Alegre, foi a primeira contemplada com a nova metodologia de planejamento de obras, com participação popular - Divulgação

Publicado 19/08/2021 11:19

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Desenvolvimento Urbano deu início nesta quarta-feira (18) ao programa Meu Bairro Melhor, estruturado pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais e apresentado aos moradores de Vista Alegre pelo prefeito Capitão Nelson e os secretário municipais Douglas Ruas e Junior Barboza (Desenvolvimento Urbano). O projeto final é uma parceria entre o Poder Executivo Municipal e a comunidade para a execução de obras de calçamento e/ou pavimentação de ruas, com o objetivo de melhorar a acessibilidade e a qualidade de vida dos moradores e usuários das vias.

"A ação tem por objetivo promover o associativismo e participação comunitária nos planos de gestão administrativa, destinados à dotação de infraestrutura das vias urbanas municipais. As solicitações serão recebidas em breve pela Prefeitura", garantiu o prefeito, Capitão Nelson.



O projeto piloto está sendo realizado na Rua Mário de Alencar, no bairro de Vista Alegre. A via, que terá cerca de 150 metros concretados até o fim da próxima semana, já recebeu meio fio e os primeiros 16m² de concreto foram aplicados na via nesta quarta-feira (18). Ao todo, cerca de 40m² de concreto serão utilizados na intervenção. No local, também foram realizadas obras de limpeza e manutenção em caixa de passagens e manilhas de águas pluviais.



“Chegar aos bairros mais distantes é um compromisso meu com a população e esse programa vai possibilitar levar melhorias para muitos bairros”, garantiu o prefeito.