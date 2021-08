O empreendimento fica na Av. São Gonçalo nº 100, bairro Boa Vista - Divulgação / Lívia Krassuski

Publicado 17/08/2021 15:00 | Atualizado 18/08/2021 01:54

O "passaporte" - criado pelo shopping para uso exclusivamente interno - ganha uma carimbada por cada notinha fiscal que ateste compra ou entrada nos seis estabelecimentos participantes. São eles: Rally Kids, Circo Topetão, Mix Parque, Cinépolis, Feira do Livro e Bella Doces. Quem completar os seis carimbos até o dia 30 receberá um brinde, que poderá ser retirado na administração do shopping.



O SG Shopping fica na Av. São Gonçalo nº 100, bairro Boa Vista (Rodovia Niterói-Manilha, km 8,5) / Tel.: (21) 2018- 5418. Mais informações sobre o local e suas atrações podem ser obtidas pelas páginas do empreendimento no Facebook e no Instagram