Rodolffo e Arthur reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 14:17 | Atualizado 15/03/2021 14:21

Rio - Ao verem o #FeedBBB no telão da sala do 'Big Brother Brasil 21', nesta segunda-feira, Arthur e Rodolffo brincaram ao ver uma foto de Juliette. "Olha lá que 'fake', Rodolffo". A paraibana, que se maquiava perto do local, ouviu o comentário e perguntou aos brothers. "Por que vocês não me fazem um elogio? É mais bonito dizer que eu sou bonita", destacou sister. "Pelo Instagram, eu pegava na hora, você está doido?", retrucou o sertanejo.

Juliette foi até a sala e gritou: "É o que?! Pois eu vou dizer a você. Nem pelo Instagram, nem pessoalmente, eu pegava você". Arthur continuou colocando pilha. "Ah, é, Juliette? Não foi isso que eu fiquei sabendo, não, hein?". A sister respondeu: "É tudo jogo".

O capixaba seguiu com a brincadeira. "Se você não tivesse entrado no programa, Rodolffo, e você ficasse vendo ela (Juliette) aqui, você já tinha dado uma seguida no Instagram?", perguntou. O cantor confessou: "Ah, capaz que sim, né? Que aí não tem 'story' ao vivo, né? Nem vídeo".