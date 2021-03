Por IG - Gente

Publicado 15/03/2021 17:54

Rio - Boninho, diretor do 'Big Brother Brasil 21', debochou do comportamento de Sarah no reality ao responder um um comentário no Twitter. A sister vem se desculpando com outros participantes do reality desde que Carla Diaz voltou do paredão falso. A atriz também disse que escutou tudo o que foi falado sobre ela na casa.

A volta gerou medo em Sarah, que está se desculpando com Juliette e Carla desde a última quinta-feira (11). "Cadê a Sarah", perguntou Bruno Boni de Oliveira. "Brunão meu querido irmão, acho que está pedindo desculpas", respondeu Boninho.





Brunão meu querido irmão, acho que está pedindo desculpas — J.B. Oliveira (@boninho) March 13, 2021

Sarah tem perdido o apoio do público após falas que não agradaram internautas. Tanto que a sister, que tinha alcançado a marca de 8,8 milhões de seguidores no Instagram, já perdeu mais de 1 milhão após algumas atitudes polêmicas na casa.