Rio - Há 10 anos, o cantor Caetano Veloso resolveu estacionar o carro no Leblon e acabou virando notícia. Na época, os internautas brincaram sobre o teor da informação e, rapidamente, o cantor virou meme. Nesta quarta-feira, o prefeito Eduardo Paes respondeu um internauta que sugeriu que fosse feita uma estátua do artista no local.



"Ô, Eduardo Paes tem que colocar uma estátua, um monumento ou ao menos uma placa na vaga do Leblon onde o Caetano Veloso estacionou dez anos atrás. Garanto que vai virar atração turística", sugeriu um internauta através do Twitter.

O Prefeito, então, entrou na brincadeira e respondeu de forma irônica: "Né? Fato relevante e extraordinário como esse merece estátua. Avaliando aqui".

Né? Fato relevante e extraordinário como esse merece estátua. Avaliando aqui https://t.co/1OJVbElpLa — Eduardo Paes (@eduardopaes) March 10, 2021



Entenda o caso

Este ano, o próprio Caetano fez uma brincadeira com este momento histórico. "10 anos de um 'momento histórico', uma década que estacionei o carro no Leblon! A matéria foi publicada por um site de notícias em 2011 e se tornou um meme lembrado anualmente, após viralizar pelo título curioso: 'Caetano estaciona carro no Leblon.", escreveu o cantor na legenda de um vídeo do Porta dos Fundos que compartilhou para comemorar a data.