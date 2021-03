Há 10 anos, Caetano não sabia que se tornaria notícia por simplesmente estacionar o carro no Leblon Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 10:31 | Atualizado 10/03/2021 10:46

Rio - Foi no dia 10 de março de 2011 que Caetano Veloso fez algo que virou notícia em sites de celebridade. Este momento icônico é relembrado até hoje por internautas ávidos, que não perdem a chance de fazer uma piada. Sim, foi há exatamente 10 anos que o cantor estacionou seu carro no Leblon.

Para quem não se lembra, um flagra feito por um paparazzi mostrava o cantor estacionando o carro no bairro carioca. A manchete "Caetano Veloso estaciona carro no Leblon" virou motivo de piada na internet por conta da banalidade do ato. Todos os anos, os internautas lembram essa data fazendo mais piadas.



Este ano, o próprio Caetano fez uma brincadeira com este momento histórico. "10 anos de um 'momento histórico', uma década que estacionei o carro no Leblon! A matéria foi publicada por um site de notícias em 2011 e se tornou um meme lembrado anualmente, após viralizar pelo título curioso: 'Caetano estaciona carro no Leblon.", escreveu o cantor na legenda de um vídeo do Porta dos Fundos que compartilhou para comemorar a data.

Lembra quando nada acontecia no país e o repórter tinha que inventar um “Caetano estaciona no Leblon?” Bons tempos, hein? #caetanoestacionanoleblonday — EdsonARAN (@EdsonAran) March 10, 2021

10 anos de um “momento histórico”, uma década que Caetano estacionou o carro no Leblon!

A matéria foi publicada em 2011 e se tornou um meme lembrado anualmente, após viralizar pelo título curioso: “Caetano estaciona carro no Leblon.”https://t.co/UBrQhlcoet — j0t4p3 (@joaopau49671782) March 10, 2021

felicidade hoje fazem 10 anos da matéria que revolucionou o jornalismo brasileiro

Caetano estaciona carro no Leblon nessa quinta feira pic.twitter.com/thXFEirrwt —| op! whole cake (@stwrlght_) March 10, 2021

10 anos de Caetano estaciona o carro no Leblon https://t.co/LD7PLnsnzM — Deborah (@_deborahanjos) March 10, 2021