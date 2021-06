CId Moreira relembra perda de filha - Reprodução

Por iG

Publicado 02/06/2021 18:06 | Atualizado 02/06/2021 18:58

O jornalista Cid Moreira usou seu Instagram para lamentar a morte de João Miguel, filho de Whindersson Nunes, que morreu nesta terça-feira (1) após nascer prematuro. Ao falar sobre a situação, lembrou da sua própria perda. Em 2020, ele perdeu a filha Jaciara, que morreu de enfisema pulmonar.



Jaciara tinha 50 anos e era fumante, deixou um filho, o modelo Alexandre Moreira, que também faleceu em um acidente de carro, aos 21 anos.

"Eu fiquei muito comovido com essa foto no insta do @whinderssonnunes ! Os meses de espera. O amor! A ansiedade e, infelizmente, no final a dor! Cada mãe e pai que passaram por isso sabem do que eu estou falando! Não perdi a minha filha bebê! Ela era bem adulta e mesmo assim uma parte de mim morreu com ela! Imagina os sonhos e expectativas que uma criança traz para nossas vidas?! Me digam suas experiências a respeito?!", escreveu ele, na publicação.