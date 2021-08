Grupo oferece qualificação, com oficinas sobre empreendedorismo, formalização de negócios e gestão financeira realizados pelo Sebrae - Divulgação / Renan Otto

Publicado 16/08/2021 18:00 | Atualizado 17/08/2021 02:52

SÃO GONÇALO - Com foco na autonomia e no fortalecimento do empreendedorismo da rede feminina em São Gonçalo, o projeto Lidera Mulher foi criado com o objetivo de consolidar formalmente muitos negócios chefiados por quem, em muitos casos, é responsável por grande parte da renda familiar: a mulher. Fruto da parceria entre a Secretaria de Assistência Social - por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres - e o Sebrae, a iniciativa capacita mulheres com oficinas sobre empreendedorismo, formalização de negócios e gestão financeira realizados pelo Sebrae. Durante as aulas, são abordados temas como formalização, administração, planejamento de negócios, técnicas de vendas e uso das mídias sociais.

"O projeto oferece qualificação a mulheres que já tenham aptidão para alguma atividade, seja artesanal ou não, com vistas a inseri-las no mercado de trabalho com eficiência, e também e fomenta a criação de negócios próprios comandados exclusivamente por elas”, contou a subsecretária Ana Cristina da Silva.



Para dar mais visibilidade à produção dessas mulheres, o projeto conta com o Espaço Lidera Mulher, no 3º piso do Partage Shopping, no Centro, onde as participantes expõem seus produtos e interagem com o público, realizando negócios. Lá também são realizadas rodas de conversas com temáticas que fazem parte do cotidiano das mulheres que procuram o projeto em busca de sua própria autonomia financeira. É um espaço de convivência e diálogo que, atualmente, conta com 29 empreendedoras expositoras.



“Mulheres independentes são mais fortes, empoderadas, e conseguem se defender de qualquer tipo de violação de direito. Nossa proposta é capacitar, para que as mulheres desenvolvam sua autonomia com uma economia mais segura, já que muitas delas são provedoras dos seus lares”, afirmou Ana Cristina.



A técnica em crochê Aline Almeida conseguiu enxergar nos cursos oferecidos uma nova oportunidade de retorno ao mercado de trabalho, dessa vez fazendo o que realmente gosta. “O Lidera veio justamente para me ajudar a evoluir como pessoa e com a organização do meu tempo e espaço, pois tenho um filho autista e precisei abrir mão de muitas coisas e me adaptar a uma nova realidade. Ter um local para expor minha arte fez com que meu trabalho fosse mais valorizado e eu me desenvolvesse profissionalmente”, comentou Aline.



Outra empreendedora que destaca o diferencial do projeto é a artesã Erika Gislayne. “Aprendemos com as aulas que não basta precificar o produto, mas encontrar os melhores pontos de venda e nosso público ideal. E o Espaço Lidera Mulher é de grande valia para nossa independência financeira, pois temos a oportunidade de expor nosso trabalho para pessoas que possam se interessar pela nossa produção”, declarou ela.



Atualmente, 25 mulheres empreendedoras recebem o curso de capacitação no Espaço Mais Conhecimento, também cedido pelo Shopping Partage. Após a finalização das aulas, as alunas permanecerão no projeto e poderão expor seus produtos no Espaço Lidera Mulher. Informações sobre novas turmas no projeto serão divulgadas no site e nas redes sociais da Prefeitura.