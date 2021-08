O consórcio de 11 universidades foi criado em 2000 para democratizar o acesso ao ensino superior público, gratuito e de qualidade na modalidade EAD - Divulgação

Publicado 13/08/2021 23:01

SÃO GONÇALO - Com o intuito de dar boas-vindas aos calouros, acontece neste sábado (14), às 14h, a aula inaugural do Polo Universitário de São Gonçalo/Universidade Aberta do Brasil/Cederj. O encontro será on-line e contará com a presença dos novos alunos e da direção do Polo, além de trazer um recado do secretário municipal de Educação, Maurício Nascimento.

“Esse acolhimento é essencial para que os alunos conheçam os coordenadores, tutores, funcionários e toda a equipe diretiva. Já que estamos ainda remotos, desejamos deixar nossa comunidade acadêmica confiante e estimulada para o início do semestre”, comenta a coordenadora do Cederj, Andréa Feuchard.

O secretário de Educação participa da aula por intermédio de um vídeo, em que ressalta a importância do convênio com as universidades. “A orientação do prefeito capitão Nelson é que a Secretaria de Educação apoie todas as ações do Polo Cederj em nosso município, de forma a ampliar a oferta de cursos e também a ampliação de vagas para alunos”, enfatiza Maurício Nascimento.

Os cursos participantes são: Biblioteconomia, Administração, Licenciatura em Biologia, Tecnológico em Segurança Pública, Licenciatura em Turismo, Licenciatura em Matemática, Engenharia de Produção, Licenciatura em Química, Licenciatura em Física, Ciências Contábeis e Tecnologia em Sistema da Computação.

O Consórcio Cederj foi criado em 2000, com a finalidade de democratizar o acesso ao ensino superior público, gratuito e de qualidade na modalidade Educação à Distância (EAD). Reúne, por meio de um acordo de cooperação técnica, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação (SECTI) e da Fundação Cecierj, e as Instituições de Ensino Superior (IES) Públicas sediadas no Estado do Rio de Janeiro: IFRJ, UFRRJ, UniRio, UFF, IFF, UFRJ, Uenf, Cefet/RJ, Uerj, Faetec e Ueso.