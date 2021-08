Palestrantes também dão orientações às mães sobre os seus direitos, como ter um acompanhante durante todo esse processo, garantido pela Lei Federal 11.108, de 7 de abril de 2005 - Divulgação

12/08/2021

SÃO GONÇALO - No mês em que é comemorado o Dia dos Pais, o Programa Municipal de Saúde do Homem da Secretaria de Saúde e Defesa Civil faz palestras em unidades de saúde sobre a valorização da paternidade e a importância do acompanhamento do homem para a mulher durante todo o processo de gravidez. Acontecerão nas clínicas gonçalenses do Barro Vermelho (dia 17, às 14h) e do Mutondo (dia 23, às 9h).

"A intenção é mostrar a importância do homem desde o pré-natal até o nascimento do bebê – tanto para a mãe, quanto para a criança. Os locais dos encontros são os mesmos da rede onde as mulheres fazem pré-natal e onde tem o programa de aleitamento materno”, disse a coordenadora Maria Neto.

As palestras também dão orientações às mães sobre os seus direitos, como ter um acompanhante durante todo esse processo, garantido pela Lei Federal 11.108, de 7 de abril de 2005. Mais conhecida como Lei do Acompanhante, ela determina que os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) são obrigados a permitir à gestante o direito à presença de acompanhante durante todo o período de trabalho de parto e pós-parto.