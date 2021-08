Dentre os serviços oferecidos estão a segunda via de cédula, o registro de Pessoa Jurídica, o primeiro registro profissional, a coleta de digitais e a foto para a cédula - Divulgação

Publicado 11/08/2021 17:27

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Esporte e Lazer e o Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região (CREF1) receberão a Caravana da Cédula Digital, na próxima sexta-feira (13), das 10h às 15h. O evento será na sede da pasta, que fica localizada na Rua Maria Fonseca nº 60, no bairro Camarão.

A Caravana Digital leva os serviços do CREF1 até os profissionais de Educação Física que têm dificuldade de comparecer a uma das sedes ou postos de atendimento do Conselho. Dentre os serviços oferecidos estão a segunda via de cédula, o registro de Pessoa Jurídica, o primeiro registro profissional, a coleta de digitais e a foto para a cédula.