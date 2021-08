Neste momento, 43 infectados pelo coronavírus estão hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde, enquanto outros 246 se recuperam em casa - Reprodução

Publicado 10/08/2021 09:53

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde confirmou 17 óbitos em decorrência do novo coronavírus nesta segunda-feira (9), chegando a 3.140 no total. As mortes ocorreram entre os dias 30 de setembro de 2020 e 2 de junho de 2021, mas aguardavam a confirmação após os resultados dos testes efetuados nos pacientes.

Desde o início da pandemia, São Gonçalo contabiliza 110.621 casos confirmados, sendo 107.192 curados. Neste momento, 43 doentes de Covid-19 estão hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde, enquanto 246 infectados se recuperam em quarentena domiciliar. Há ainda outros 24 óbitos em investigação quanto à causa mortis.

Óbitos de ontem, segunda, 9:

Feminino, 48 anos, Mutuá

Feminino, 61 anos, Trindade

Feminino, 66 anos, Colubandê

Feminino, 90 anos, Rocha

Feminino, 77 anos, Boaçu

Feminino, 78 anos, Alcântara

Feminino, 84 anos, Estrela do Norte

Feminino, 73 anos, Brasilândia

Feminino, 62 anos, Sacramento

Feminino, 54 anos, Jardim Catarina

Feminino, 46 anos, Vista Alegre

Feminino, 70 anos, Almerinda

Feminino, 66 anos, Engenho Pequeno

Feminino, 67 anos, Gradim

Feminino, 70 anos, Parada 40

Feminino, 95 anos, Paraíso

Feminino, 68 anos, Mutuá