Servidores trabalham também na instalação de meio-fio e calçadas, antes ausentes - Divulgação / Renan Otto

Servidores trabalham também na instalação de meio-fio e calçadas, antes ausentesDivulgação / Renan Otto

Publicado 07/08/2021 17:29

SÃO GONÇALO - Os tombos e a dificuldade de acesso parecem estar com os dias contados na travessa que liga a Av. Joaquim de Oliveira à Rua Domingos Nanci, no bairro Boa Vista. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano, por meio do 1º Departamento de Conservação e Obras (DCO), faz obras de melhorias no local. Foram concretados 35 metros e as equipes constroem agora uma escada de 30 metros. Além disso, os servidores estão trabalhando na instalação de meio-fio e calçadas.

“Estamos com uma importante frente de trabalho no Boa Vista, que vai dar mais dignidade aos moradores daquela localidade, melhorando consideravelmente o acesso, evitando acidentes e dando mais segurança principalmente para as pessoas de mais idade”, destacou o prefeito Capitão Nelson ao visitar a obra, acompanhado do secretário de Desenvolvimento Urbano, Junior Barboza.

Publicidade

Moradores da região estão ansiosos pela conclusão dos trabalhos. “Antes era muito ruim. Minha filha já levou muito tombo correndo para pegar o ônibus, isso sem falar na água que acumulava no pé da travessa. Com esta obra, vai melhorar e muito”, ressaltou Rosangela Silva, de 63 anos, e que mora há 34 anos no local.

Clemente Fernandes, 68 anos de idade e 50 como morador da travessa, concorda. “Está ficando show de bola. Já vi muita gente cair com criança de colo e, graças a Deus, essa realidade está com os dias contados”, disparou.